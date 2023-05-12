Mısır'da Kumdan Heykel Festivali Düzenlendi

İSKENDERİYE, 12 Mayıs (Xinhua) -- Mısır'ın İskenderiye kentinde düzenlenen kumdan heykel festivalinde heykeli üzerinde çalışan sanatçı, 10 Mayıs 2023.

İskenderiye valiliği tarafından turizmi desteklemek ve genç yetenekleri teşvik etmek amacıyla ilki düzenlenen dört günlük İskenderiye Kumdan Heykel Festivali, Çarşamba akşamı sona erdi. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua)