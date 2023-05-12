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Mısır'da Kumdan Heykel Festivali Düzenlendi

Mısır'da Kumdan Heykel Festivali Düzenlendi

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İSKENDERİYE, 12 Mayıs (Xinhua) -- Mısır'ın İskenderiye kentinde düzenlenen kumdan heykel festivalinde heykeli üzerinde çalışan sanatçı, 10 Mayıs 2023.

İSKENDERİYE, 12 Mayıs (Xinhua) -- Mısır'ın İskenderiye kentinde düzenlenen kumdan heykel festivalinde heykeli üzerinde çalışan sanatçı, 10 Mayıs 2023.

İskenderiye valiliği tarafından turizmi desteklemek ve genç yetenekleri teşvik etmek amacıyla ilki düzenlenen dört günlük İskenderiye Kumdan Heykel Festivali, Çarşamba akşamı sona erdi. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

İskenderiye Mısır Güncel Haberler

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