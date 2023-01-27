Mısır'da Keşfedilen Bir Mezarda En Eski, En Bütün Halde ve Kraliyet Ailesine Ait Olmayan Bir Mumya Bulundu

Mısırlı ünlü arkeolog Zahi Hawass Perşembe günü, Giza Piramitleri yakınındaki Sakkara nekropolünde, "içerisinde 4.300 yıllık bir mumyanın bulunduğu önemli mezarların" keşfedildiğini duyurdu.

Basın toplantısında konuşan Hawass, "Mumya, Mısır'da bugüne kadar bulunan en eski, en bütün halde ve kraliyet ailesine ait olmayan bir kişinin mumyası" dedi.

SES (İngilizce): ZAHI HAWASS, Mısırlı arkeolog:

"Tüm bu eserler, bize lahidin 4.300 yıl öncesine ait olduğunu söyleyebilir. Yeni Krallık (M.Ö. 1800 ila M.Ö. 1600) döneminde mumyalamada zirveye ulaşıldığını biliyoruz, ancak Eski Krallık (M.Ö.2500 ila M.Ö. 2100) dönemine tarihlenen iyi durumda böyle bir mumyayı görmek bence gerçekten iyi bir keşif."

Ünlü Mısır bilimci, altın varakla kaplı Hekashepes adı verilen bir erkeğe ait mumyanın, yerin 15 metre derinliğindeki bir kuyunun içindeki bir odada bulunan dikdörtgen şeklinde kireçtaşından yapılmış bir lahitte bulunduğunu söyledi.

Hawass, kazı heyeti tarafından keşfedildiğinde tamamen mühürlenmiş bir halde duran lahidin çevresinde taştan yapılma çok sayıda kap bulunduğunu belirtti.

Hawass, yeni keşiflerin sahada büyük bir mezarlığın bulunduğuna işaret ettiğini sözlerine ekledi.

Hawass'a göre yeni keşifler arasında en önemlisi ise beşinci hanedanlığın son kralı Unas'ın piramit kompleksinde görevlilerin müfettişi, soyluların nezaretçisi ve bir rahip olan Khnumdjedef adlı kişiye ait mezarın keşfi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kahire'den bildiriyor.

(XHTV)