Albüm: Mısır'daki Ebu Simbel Tapınağı, Güneş Festivali Sırasında Yoğun İlgi Gördü

Güncelleme:
Mısır'da her yıl düzenlenen Güneş Festivali sırasında, sabahın ilk ışıkları Ebu Simbel Tapınağı'nın iç kısmını aydınlatarak ziyaretçilere unutulmaz anlar sunuyor. Festival sırasında çok sayıda turist tapınağı ziyaret ediyor.

ASVAN, 24 Şubat (Xinhua) -- Mısır'da her yıl 22 Şubat ve 22 Ekim'de gerçekleştirilen Güneş Festivali sırasında, sabahın ilk ışıklar Ebu Simbel Tapınağı'nın en iç bölümüne kadar ilerleyerek mabetteki heykelleri aydınlatıyor. Bu eşsiz anı izlemek isteyen çok sayıda turist tapınağı ziyaret ediyor.

Kaynak: Xinhua
