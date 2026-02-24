Albüm: Mısır'daki Ebu Simbel Tapınağı, Güneş Festivali Sırasında Yoğun İlgi Gördü
ASVAN, 24 Şubat (Xinhua) -- Mısır'da her yıl 22 Şubat ve 22 Ekim'de gerçekleştirilen Güneş Festivali sırasında, sabahın ilk ışıklar Ebu Simbel Tapınağı'nın en iç bölümüne kadar ilerleyerek mabetteki heykelleri aydınlatıyor. Bu eşsiz anı izlemek isteyen çok sayıda turist tapınağı ziyaret ediyor.
Kaynak: Xinhua