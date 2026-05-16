Mısır'ın batı sahillerinde 17 düzensiz göçmenin cansız bedeni bulundu

Mısır'ın batısındaki Matruh iline bağlı Sidi Berrani sahili açıklarında 17 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı.

Mısır basınında çıkan haberlere göre, Sidi Berrani köyü sakinleri 14 Mayıs'ta, dalgaların sahile vurduğu ve içinde 12 çürümüş cesedin olduğu şişme bir bot buldu. Bölgede yapılan aramalar sonrasında 5 kişinin cesedine daha ulaşıldı.

Matruh Başsavcılığının, 17 düzensiz göçmen üzerinde yaptığı muayene ve soruşturmanın ardından 7'sinin Mısır uyruklu olduğu ortaya çıktı.

İncelemeler, göçmenleri taşıyan botun Libya'nın doğu sahillerinden denize açıldığını ortaya koydu.

Mısır makamlarından henüz konuya ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

Mısır yönetimi, Eylül 2016'da yüzlerce göçmeni taşıyan bir teknenin El-Buhayra iline bağlı Reşid sahillerinde batması ve yaklaşık 200 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından, kıyı şeritleri boyunca kontrolleri sıkılaştırmıştı.

Mısır'da kontrollerin sıkılaştırılmasının ardından Libya sahilleri Avrupa'ya geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerin kalkış noktası olmuştu.