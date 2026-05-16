Haberler

Mısır'ın batı sahillerinde 17 düzensiz göçmenin cansız bedeni bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mısır'ın Matruh iline bağlı Sidi Berrani sahili açıklarında, içinde 12 çürümüş ceset bulunan bir bot bulundu. Yapılan aramalarda 5 ceset daha tespit edildi. Toplam 17 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı. Botun Libya'nın doğu sahillerinden denize açıldığı belirlendi.

Mısır'ın batısındaki Matruh iline bağlı Sidi Berrani sahili açıklarında 17 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı.

Mısır basınında çıkan haberlere göre, Sidi Berrani köyü sakinleri 14 Mayıs'ta, dalgaların sahile vurduğu ve içinde 12 çürümüş cesedin olduğu şişme bir bot buldu. Bölgede yapılan aramalar sonrasında 5 kişinin cesedine daha ulaşıldı.

Matruh Başsavcılığının, 17 düzensiz göçmen üzerinde yaptığı muayene ve soruşturmanın ardından 7'sinin Mısır uyruklu olduğu ortaya çıktı.

İncelemeler, göçmenleri taşıyan botun Libya'nın doğu sahillerinden denize açıldığını ortaya koydu.

Mısır makamlarından henüz konuya ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

Mısır yönetimi, Eylül 2016'da yüzlerce göçmeni taşıyan bir teknenin El-Buhayra iline bağlı Reşid sahillerinde batması ve yaklaşık 200 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından, kıyı şeritleri boyunca kontrolleri sıkılaştırmıştı.

Mısır'da kontrollerin sıkılaştırılmasının ardından Libya sahilleri Avrupa'ya geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerin kalkış noktası olmuştu.

Kaynak: AA / Hussien Elkabany
MSB'den 'seferberlik emri' paylaşımları ile ilgili açıklama

Vatandaşlara mesaj gitmişti! Bakanlıktan 'seferberlik emri' açıklaması
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatih Karagümrük Süper Lig'e galibiyetle veda etti

Süper Lig'e galibiyetle veda ettiler
Marina Kondratiuk, eşine ahlaksız teklif yapan yetişkin film oyuncusuna cevap verdi

Kocasına ahlaksız teklif yapan yetişkin film yıldızına cevabı bomba
Parasını altına yatıranlar şokta

Parasını altına yatıranlar şokta
Tozu dumana kattı! Kocaeli Stadyumu'nda Zayn Sofuoğlu'ndan motosiklet şovu

7 yaşında tozu dumana kattı
Bundesliga'da nefes kesen son! Küme düşen takımlar belli oldu

Nefes kesen son! Küme düşen takımlar belli oldu
Sıfır Atık Vakfı’ndan çocuklara özel interaktif tiyatro: “Gelecekten Gelen Çocuk” okullarda

Sıfır Atık Vakfı’ndan çocuklara özel interaktif tiyatro
CHP lideri Özgür Özel'in görüntüsü endişelendirdi

Endişelendiren görüntü