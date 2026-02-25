Haberler

Mısır'da Ezher Üniversitesi bünyesinde "Kur'an-ı Kerim Kıraat ve İlimleri Fakültesi" kuruldu

Güncelleme:
Mısır'da, Ezher Üniversitesi bünyesinde 'Kur'an-ı Kerim Kıraat ve İlimleri Fakültesi' kuruldu. Fakülte, Kur'an ilimleri ve kıraati üzerine eğitim verecek.

Mısır'da, Ezher Üniversitesi bünyesinde "Kur'an-ı Kerim Kıraat ve İlimleri Fakültesi" kurulduğu açıklandı.

Mısır medyasında yer alan haberlere göre, Başbakan Mustafa Medbuli başkanlığındaki Bakanlar Kurulu, Ezher Üniversitesi bünyesinde "Kur'an-ı Kerim Kıraat ve İlimleri Fakültesi" adıyla yeni bir fakülte kurulmasını onayladı.

Kararın, Ezher Şeyhi Ahmed et-Tayyib'in talebi doğrultusunda alındığı ve fakültenin Kur'an-ı Kerim ilimleri ve kıraati üzerine eğitim vereceği belirtildi.

Fakülte bünyesinde erkek ve kız öğrenciler için iki ayrı bölüm oluşturulacağı ve eğitimin 2026-2027 akademik yılı itibarıyla başlamasının planlandığı aktarıldı.

Mısır, İslami ilimler alanında dünyaca bilinen Ezher Üniversitesi ve yetiştirdiği dünyaca ünlü kariler nedeniyle "kurralar ülkesi" olarak tanınıyor.

