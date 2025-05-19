Mısır'da Askeri Eğitim Uçağı Düştü: Mürettebat Hayatını Kaybetti
Mısır Hava Kuvvetlerine ait bir askerî eğitim uçağının düşmesi sonucu mürettebatın tamamı hayatını kaybetti. Ordu sözcüsü, olayın teknik arızadan kaynaklandığını açıkladı.
Mısır Hava Kuvvetlerine ait bir askeri eğitim uçağının eğitim sırasında düştüğü ve mürettebatın hayatını kaybettiği bildirildi.
Ordu sözcüsü Tuğgeneral Garib Abdulhafız, Facebook hesabından düşen uçakla ilgili açıklama yaptı.
Abdulhafız, uçağın eğitim esnasında teknik arız nedeniyle düştüğünü ve tüm mürettebatın hayatını kaybettiğini belirtti.
Ordudan yapılan açıklamada, kaza yeri ve hayatını kaybedenlerin sayısı netleşmezken olayın soruşturulduğu kaydedildi.
Kaynak: AA / İbrahim Khazen - Güncel