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Kahire'de Alışveriş Merkezinde Patlama: 3 Ölü, 17 Yaralı

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Mısır'ın başkenti Kahire'deki Arabella Plaza alışveriş merkezinde helyum gazı tüpünün patlaması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. Olayın ardından çıkan yangın kontrol altına alındı, mağaza sahibi gözaltına alındı, soruşturma sürüyor.

Mısır'ın başkenti Kahire'deki bir alışveriş merkezinde meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Yeni Kahire bölgesindeki "Arabella Plaza" adlı alışveriş merkezinin giriş katında bulunan hediyelik eşya ve oyuncak mağazasında helyum gazı tüpünün patlaması sonucu yangın çıktı.

Olayda 3 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

Mısır İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, patlamanın "Arabella Plaza" alışveriş merkezinde meydana geldiği, olayın ardından çıkan küçük çaplı yangının sivil savunma ekiplerince kontrol altına alındığı belirtildi.

Patlama nedeniyle çevredeki bazı mağazaların vitrinlerinde de hasar oluştuğu aktarıldı.

Mısır Başsavcılığının, patlamanın meydana geldiği hediyelik eşya ve oyuncak mağazasının sahibinin gözaltına alınarak ifadesinin alınması talimatını verdiği bildirildi.

Başsavcılık, ilk incelemelerde patlamanın bir gaz tüpünden kaynaklandığının belirlendiğini, olayın nedenini araştırmak üzere uzman ekiplerin görevlendirildiğini açıkladı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Kaynak: AA
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