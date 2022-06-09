Mısır'da 98 Milyon Yıllık Dinozor Fosili Bulundu - Haberler

KAHİRE, 9 Haziran (Xinhua) -- Mısırlı bir araştırma ekibi, ülkenin Batı Çölü'nde yer alan Bahariye Vahası'nda yaklaşık 98 milyon yıl önce yaşamış bir etobur dinozor fosili keşfetti. Mısır'ın resmi haber ajansı MENA Çarşamba günü, Mansure Üniversitesi Rektörü Ashraf Abdel Basset'in "Keşfedilen fosil, ünlü Tyrannosaurus rex'e benziyor" şeklindeki sözlerine yer verdi. Abdel Basset, keşfin Mensure Üniversitesi Omurgalı Paleontolojisi Merkezi ile Çevre Bakanlığı'ndan bilim insanlarının ortak çalışmaları sonucu gerçekleştiğini dile getirdi. Birkaç yıl süren araştırmalardan sonra araştırma ekibi, sağlam demir ve kum karışımıyla kaplı fosilin, Abelisauridae familyasından orta büyüklükte bir dinozorun iyi korunmuş onuncu omuru olduğunu söyledi. Başkent Kahire'nin yaklaşık 290 kilometre güneybatısında yer alan Bahariye Vahası, Devler Irmağı diye adlandırılan büyük bir dinozor fosili bölgesiyle ünlü.

Xinhua / Güncel