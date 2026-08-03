Mısır'da 5,6 Büyüklüğünde Deprem
KAHİRE, 3 Ağustos (Xinhua) -- Mısır'ın başkenti Kahire'deki bir sokak, 3 Ağustos 2026. Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinin kuzeydoğusu, pazartesi sabahı erken saatlerde 5,6 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı.
KAHİRE, 3 Ağustos (Xinhua) -- Mısır'ın başkenti Kahire'deki bir sokak, 3 Ağustos 2026.
Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinin kuzeydoğusu, pazartesi sabahı erken saatlerde 5,6 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Sarsıntıların, başkent Kahire'de de hissedildiği bildirildi. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua)
Kaynak: Xinhua