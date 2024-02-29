Üye Girişi
Haberler

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan İlişkileri Güçlendirmek İçin Görüştü

Güncelleme:

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ile iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmeyi ve ortak öneme sahip meseleleri ele aldı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ile iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmeyi ve ortak öneme sahip meseleleri ele aldı.

Sudan Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamaya göre Sisi, ülkesini ziyaret eden Burhan ile başkent Kahire'deki İttihadiyye Sarayı'nda bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirme ve güçlendirmenin yanı sıra birçok alanda ortak öneme sahip meseleler ele alındı.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, görüşme sırasında ülkesinin "güvenlik, istikrar ve birliğini sağlaması" konusunda Sudan halkının yanında olduğunu vurguladı.

Sisi ayrıca ülkesinin Sudan ile kardeşlik bağlarını ve ilişkileri güçlendirmeye ve desteklemeye önem verdiğini belirtti.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan da ülkesindeki gelişmelere değinerek, Mısır'ın Sudan'ın emniyeti, güvenliği ve istikrarına yönelik desteğini takdirle karşıladıklarını ifade etti.

Burhan, Sudan hükümetinin ülkede savaşı bitirmeye, barış ve istikrarı sürdürmeye yönelik vizyonunun yanı sıra Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) sivillere yönelik işlediği suçlar ve ihlaller hakkında Sisi'ye bilgi verdi.

Kaynak: AA / Güncel

Mısır Sudan Dış Politika Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEVA Partisi Ağrı belediye başkan adayı kim oldu? 2024 DEVA Partisi Ağrı adayı Ayten Erat kimdir? TİP Karaman adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Karaman Belediye Başkan adayı kimdir? TİP Karabük adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Karabük Belediye Başkan adayı kimdir? DEVA Partisi Afyon belediye başkan adayı kim oldu? 2024 DEVA Partisi Afyon adayı Tarık Tunç kimdir? DEVA Partisi Adana belediye başkan adayı kim oldu? 2024 DEVA Partisi Adana adayı Hamza Milli kimdir? Tarihte bugün ne oldu? 3 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 3 Mart'ta yaşananlar! Tarihte bugün ne oldu? 2 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 2 Mart'ta yaşananlar! Tarihte bugün ne oldu? 4 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 4 Mart'ta yaşananlar! Tarihte bugün ne oldu? 1 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 1 Mart'ta yaşananlar! 1 Mart hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 29 Şubat benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! Galatasaray Fatih Karagümrük maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Galatasaray Fatih Karagümrük maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Icardi neden yok? Icardi neden oynamıyor (F. Karagümrük)? Muslera neden yok? Muslera neden oynamıyor (F. Karagümrük)? MSÜ sınavında kalem, silgi veriliyor mu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title