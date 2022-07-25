Mısır ile Somali, Etiyopya'nın Hedasi Barajı politikalarının "tehlikeli" olduğunda hemfikir

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Etiyopya'nın Hedasi Barajı'yla ilgili uyguladığı tek taraflı politikalarının tehlikeleri konusunda Somali ile hemfikir olduklarını söyledi.

Sisi, resmi temaslarda bulunmak üzere Mısır'a gelen Somalili mevkidaşı Hasan Şeyh Mahmud ile başkent Kahire'de gerçekleştirdiği görüşmenin akabinde basın toplantısı düzenledi.

Mısır Cumhurbaşkanı, Mahmud ile Afrika Boynuzu'ndaki genel durumu değerlendirdiklerini ve stratejik öneme sahip bu bölgede güvenlik ve istikrarın korunması için birlikte çalışmak üzere anlaştıklarını belirtti.

Hedasi Barajı konusunda gecikmeden bağlayıcı yasal bir anlaşmaya varılması gerektiğini kaydeden Sisi, görüşmede, Etiyopya'nın tek taraflı politikalarının tehlike oluşturduğu ve Nil Nehri'ne kıyısı olan ülkelerin bu konuda iş birliği içinde olmasının gerekliliği üzerinde görüş birliğine vardıklarını dile getirdi.

Hedasi Barajı anlaşmazlığı

Etiyopya, Mısır ve Sudan 10 yıldan uzun süredir Hedasi Barajı ile ilgili karşı karşıya geliyor.

Nil sularının yaklaşık yüzde 80'i topraklarında doğmasına rağmen sadece yüzde 3'ünden yararlanabilen Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı'nın inşasına 2 Nisan 2011'de başladı.

Baraj, Sudan-Etiyopya sınırına yakın bir bölgede, Nil Nehri'ni yüzde 85 besleyen Mavi Nil Nehri kolu üzerinde yapılması nedeniyle büyük önem taşıyor. Etiyopya, Hedasi Barajı ile enerji açığını kapatmayı ve elektrik satmayı amaçlıyor.

Addis Ababa yönetimi, Mısır ve Sudan ile bir anlaşmaya varmamasına rağmen barajın doldurulmasında ısrar ederken, Kahire ve Hartum yönetimleri Nil suyunun paydaş ülke başına düşen yıllık paylarının etkilenmemesi için öncelikle üçlü anlaşmaya varılması gerektiğini vurguluyor.

Hartum ayrıca, barajın 20 milyon vatandaşını tehdit ettiğini belirtiyor.

Tepkilere rağmen Temmuz 2020'de ilk dolum işleminin yapıldığı barajda 20 Şubat 2022'de elektrik üretimine başlanmıştı.