Haberler

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Rusya Dış İstihbarat Servisi Direktörü'yle görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Rusya Dış İstihbarat Servisi Direktörü Sergey Naryshkin ile bir araya gelerek bölgesel güvenlik ve işbirliği konularında görüş alışverişinde bulundu.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Naryshkin'i kabul etti.

Mısır'ın başkenti Kahire'deki Rusya Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Naryshkin'in çalışma ziyareti kapsamında kentte bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, Sisi - Naryshkin görüşmesinde bölgesel ve ulusal güvenlik konularında işbirliğine ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğu ve Orta Doğu ile Kuzey Afrika'daki duruma dair çeşitli konuların ele alındığı kaydedildi.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre ise ikili görüşmede, bölgede yeni bir gerilim dalgasının yaşanmasını önlemek amacıyla Mısır ve Rusya arasındaki ortak çalışmaların güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Mısır İstihbarat Başkanı Hasan Reşad'ın da hazır bulunduğu görüşmede, bölgesel ve uluslararası krizlere barışçıl çözümler bulmak ve gerilimi azaltmak amacıyla her iki ülkenin ilgili makamları arasında siyasi istişare ve koordinasyonun yoğunlaştırılması konusunda mutabık kalındığı ifade edildi.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ayrıca, Gazze Şeridi'ndeki ateşkes sürecinin tahkim edilmesi, insani yardımların ulaştırılması ve yeniden yapılanma sürecinin hızla başlatılmasını da içeren anlaşmanın ikinci aşamasına dair hükümlerin uygulanmasının önemine dikkati çekti.

Kaynak: AA / Hussien Elkabany - Güncel
Meclis'te Akın Gürlek gerginliği! Kürsü işgal edildi, yumruklu kavga çıktı

Meclis'te Akın Gürlek gerginliği! Yumruklu kavga çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meclis'teki kavgada Mahmut Tanal'ın burnu kanadı

Meclis'teki kavgada Mahmut Tanal'a sert darbe
TFF'den Fenerbahçe'nin Asensio talebine ret

TFF'den Asensio'ya izin yok
'Anam anam benim evim' diyerek koşan itfaiyeci hayatının şokunu yaşadı

"Anam anam benim evim" diyerek koşan itfaiyeci hayatının şokunu yaşadı
Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç'tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız

Akın Gürlek görevi devraldı! İlk açıklamasında dikkat çeken sözler
Meclis'teki kavgada Mahmut Tanal'ın burnu kanadı

Meclis'teki kavgada Mahmut Tanal'a sert darbe
ABD'de uçuşlar 10 günlüğüne durduruldu: 11 Eylül'den beri görülmemiş durum

11 Eylül'den bu yana görülmemiş durum! Tüm uçuşlar 10 gün yasaklandı
Dua Lipa görüntü vermemek için ortalığı birbirine kattı

Ünlü şarkıcı görüntü vermemek için ortalığı birbirine kattı