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Sisi: Ordu her türlü dış tehdide hazır

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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, silahlı kuvvetlerin ülkeyi ve kaynaklarını her türlü dış tehdide karşı savunmaya tam donanımlı olduğunu vurguladı; ordunun muharebe hazırlığını izlediğini ve hizmet zorluklarının giderilmesi için çalıştığını belirtti.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Silahlı Kuvvetlerin ülkeyi ve kaynaklarını her türlü dış tehdide karşı savunmaya tamamen hazır ve donanımlı olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Sisi, "Mısır Silahlı Kuvvetlerinin, Mısır'ı ve kaynaklarını herhangi bir dış tehdide karşı etkili şekilde savunmaya tam olarak hazır ve donanımlı olduğunu vurguluyorum." ifadelerini kullandı.

Mısır Silahlı Kuvvetlerinin muharebe hazırlığı ve sahadaki verimliliğini yakından ve doğrudan sürekli izlediğini ifade eden Sisi, denetiminin sadece askeri kuruluşlarla sınırlı olmadığını kaydetti.

Sisi, Mısırlılara sunulan hizmetlerde karşılaşılan tüm zorlukların giderilmesi için yürütülen çalışmalara dikkati çekti.

Kaynak: AA
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