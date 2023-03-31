MISIR ÇARŞISI DAVASINA 5. KEZ YARGILAMA

MISIR Çarşısı'nda 25 yıl önce 7 kişinin öldüğü, 127 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin davada verilen kararların bozulmasının ardından Pınar Selek'in 5. kez yargılanmasına başlandı. Mahkeme Selek hakkındaki tutuklama kararına ve diğer sanık Abdulmecit Öztürk hakkındaki yakalama emrinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu yerel mahkemenin direnme kararı üzerine verdiği beraat kararını yerinde bulmayarak sanıkların eylemlerinin, olay tarihinde yürürlükte olan Devlet güvenliğine karşı suç kapsamında olduğu gerekçesiyle bozmuştu. Mahkeme, yurt dışında yaşayan Selek hakkında tutuklama ve kırmızı bültenle arama kararı çıkartmıştı. Diğer sanık Abdulmecit Öztürk hakkında ise yakalama emri çıkartılmasına karar verilmişti. Dosyanın bozulmasının ardından bugün İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Pınar Selek'in avukat babası Alp Selek ve Avukatları katıldı. CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, TİP Milletvekili Ahmet Şık ve çok sayıda Fransız barosu avukatı da izleyici olarak duruşma salonunda yer aldı.

DAHA ÖNCE 4 KEZ VERİLMİŞ BERAAT KARARI TEKRARLANMALI

Duruşmada Pınar Selek'in avukatı Akın Atalay, Daha önce 4 kez verilmiş beraat kararı tekrarlanmalı. Mahkemenin yeni bir beraat kararı vererek direnmesini istiyoruz. Müvekkilim yurtdışında yaşıyor, kaçak değildir. Tutuklamaya bu aşamada gerek yok. Ayrıca müvekkilimizin yurtdışında belirttiğimiz adreste ifadesinin istinabe usulüyle alınmasını talep ediyoruz dedi.

Abdulmecit Öztürk'ün avukatı Mehmet Erbil ise Bizim Mısır Çarşısı'nda beraat kararlarıyla ilgili herhangi bir temyizimiz yoktur. Karar zaten kesinleşmiştir. Mahkemenin tensiple birlikte tutuklamaya yönelik yakalama kararı vermiş olması her türlü usul ve yasaya aykırıdır. Biz bunun kaldırılmasını talep ediyoruz. Daha sonra ise müvekkili hazır etme imkanımız olursa hazır edeceğiz şeklinde konuştu.

Duruşmaya izleyici olarak katılan Fransız barosundan bir avukata da mahkeme başkanı misafir oldukları için söz hakkı verdi. Avukat 4. kez beraat kararı verilmesinin bir tesadüf olmadığını ve bu karara uyulmasını istediğini söyledi.

Mahkeme heyeti sanık avukatının istinabe usulüyle Selek'in ifadesinin alınması talebini reddederek hakkındaki tutuklama kararının devamına karar verdi. Ayrıca Abdulmecit Öztürk hakkında çıkartılan yakalama emrinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nca, Mısır Çarşısı'nda 9 Temmuz 1998'de 7 kişinin ölümüne, 127 kişinin ise yaralanmasına yol açan patlamaya ilişkin dava dosyası 4 kez bozulmuştu. En son yerel mahkemenin direnme kararı üzerine verdiği beraat kararını yerinde bulmayan Yargıtay Ceza Genel Kurulu sanıkların eylemlerinin, olay tarihinde yürürlükte olan Devlet güvenliğine karşı suç kapsamında olduğu gerekçesiyle bozmuştu. Bu kararın ardından sanıkların ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yeniden yargılanmasına karar verilmişti.