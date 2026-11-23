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Mısır, Libya'nın doğusundaki Bingazi Limanı'nı hedef alan saldırıları kınayarak, ülkenin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Mısır, Libya devletindeki Bingazi Limanı'nı hedef alan patlamayı büyük endişeyle takip etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Mısır, Libya'nın güvenlik ve istikrarını zedeleyecek ya da buradaki hayati tesis ve altyapıların güvenliğini tehdit edecek tüm eylemleri kınadığını teyit etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca uluslararası hukuk kuralları uyarınca Libya'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesinin gerekliliği vurgulandı.

Libya Temsilciler Meclisinin atadığı Bingazi'deki hükümet, dün, Bingazi Limanı'nda bir Rus gemisinin hedef alındığını duyurmuştu.

Saldırının insansız deniz aracı (İDA) ile gerçekleştirildiğinin tahmin edildiği aktarılmıştı.

Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisinin atadığı hükümetin Sağlık Bakanlığı ise saldırıda 10 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Libya'da biri Birleşmiş Milletlerin de meşru olarak kabul ettiği başkent Trablus'taki Ulusal Birlik Hükümeti, diğeri Temsilciler Meclisinin atadığı Bingazi'de bulunan hükümet olmak üzere iki farklı hükümet bulunuyor.

Kaynak: AA