Somali Cumhurbaşkanı, Afrika Birliği Somali Misyonu'na katılacak Mısır güçlerinin törenini izledi

Afrika Birliği Somali Geçiş Misyonu'na katılacak Mısır güçleri, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un da hazır bulunduğu bir geçit töreni düzenledi.

Mısır ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ve Mısır Savunma Bakanı Abdulmecid Sakr'ın yanı sıra Mısır Genelkurmay Başkanı Ahmed Halife ve bazı üst düzey askeri yetkililerin, Afrika Birliği Somali Geçiş Misyonu'nda görev yapacak Mısır güçlerinin geçit törenini izlediği belirtildi.

Somali'nin birliğini, güvenlik ve toprak bütünlüğünü destekleme çabaları kapsamında Mısırlı güçlerin Afrika Birliği Somali Geçiş Misyonu'na katılacağı ifade edilen açıklamada, törenden sonra bazı tatbikatların yapıldığı kaydedildi.

Kahire yönetimi, Afrika Birliği Somali Geçiş Misyonu'nda yer alacak Mısırlı güçlerin sayısına ilişkin bilgi vermedi.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Aralık 2024'te Mısırlı güçlerin Afrika Birliği Somali Geçiş Misyonu'na katılacağını açıklamıştı.