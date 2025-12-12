Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, 'Uluslararası Barış ve Güven Yılı Forumu'nda konuştu Açıklaması

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Türkmenistan'ın yapıcı ve barışsever politikasının, Orta Asya'da istikrar ve kalkınmanın sağlanmasında önemli bir faktörü olduğunu belirtti.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Mirziyoyev, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta düzenlenen "Uluslararası Barış ve Güven Yılı Forumu"na katıldı.

Forumda konuşan Mirziyoyev, Türkmenistan'ın daimi tarafsızlığının 30. yıl dönümünü kutlayarak, "Bu önemli tarih, Türkmenistan'ın dünyanın tüm ülkeleriyle barışçıl, güvene dayalı, dostane ve karşılıklı yarar sağlayan ilişkiler geliştirme konusundaki sarsılmaz kararlılığını somutlaştırmaktadır. Bu forumu, barış ve barış yapma fikirlerini teşvik etmek, devletler arasında karşılıklı güven ve saygıyı güçlendirmek ve diyalog ve müzakereler yoluyla acil uluslararası sorunlara çözümler bulmak için önemli bir siyasi platform olarak görüyoruz." diye konuştu.

Mirziyoyev, Türkmen halkının çağdaş kimliğinin ayrılmaz bir parçası haline gelen Türkmenistan'ın tarafsızlığının, derin tarihi geleneklerine, kültürel ve manevi değerlerine ve asalet, hoşgörü ve iyi komşuluk gibi yüce erdemlerine dayandığının altını çizdi.

Özbekistan olarak, Türkmen kardeşlerinin stratejik vizyonu ve dış politika yaklaşımlarıyla büyük ölçüde hemfikir olduklarını, bu nedenle, kardeş Türkmenistan'ın Birleşmiş Milletler (BM) ile işbirliği içinde Barış ve Tarafsızlık Üniversitesi kurma girişimini desteklediklerini dile getiren Mirziyoyev, "Türkmenistan'ın yapıcı ve barışsever politikası, Orta Asya'da istikrar ve kalkınmanın sağlanmasında önemli bir faktördür." ifadesini kullandı.

Mirziyoyev, küresel gerilimlerin süregeldiği ve devletler arasındaki güvenin zayıfladığı mevcut ortamda, barış ve arabuluculuk ilkelerine ortak bağlılığın önemine işaret ederek, bu nedenle Türkmenistan'ın 2025 yılını "Uluslararası Barış ve Güven Yılı" ilan etme önerisinin halkların en önemli gereksinimlerini karşıladığını ve çatışmayı reddeden, çatışmaları müzakere masasında çözmeye ve barışı tesis etmek için etkili önlemler almaya kararlı ülkeleri birleştirdiğini vurguladı.

Karşılıklı güven, saygı ve birlik ilkelerinin, Orta Asya'yı barış, işbirliği ve iyi komşuluk bölgesine dönüştürme politikalarının da temelini oluşturduğunu ifade eden Mirziyoyev, geçen ay Taşkent'te düzenlenen Orta Asya Devlet Başkanları 7. İstişare Toplantısı'nın, birliği güçlendirmeye, bölgede barış ve istikrarı sağlamak için ortak eylemlerde bulunmaya ve çok taraflı ekonomik işbirliğini genişletmeye hazır olduklarını bir kez daha gösterdiğini belirtti.

"Barış ve güven, ortak refahın temelidir"

Mirziyoyev, karşılıklı saygı, güven ve dayanışmaya dayalı işbirliklerinin, en iddialı planların bile gerçekleştirilmesini sağladığına dikkati çekerek, bu çerçevede gelecek yıl Taşkent'te, "Kültürler Diyaloğu" adıyla uluslararası forumun düzenlenmesini ve ayrıca gençleri barış ve güven sürecini güçlendirmeye dahil etmeyi amaçlayan "Barış ve Güven İçin Gençlik" bölgesel programının başlatılmasını önerdi.

Özbek lider, "Barış ve güven, ortak refahın temelidir. Bu değerlerin güçlendirilmesi, tüm uluslararası toplum için hayati bir öncelik olmaya devam etmelidir. Özbekistan, adil ve istikrarlı bir dünya düzeninin inşasına yapıcı katkıda bulunmaya devam etmeye hazırdır." ifadesini kullandı.