Miras Tartışması Kanlı Bitti: 4 Kişi Bıçakla Yaralandı

KAYSERİ'de miras meselesi yüzünden çıktığı öne sürülen kavgada Ş.P., 4 akrabasını bıçakla yaraladı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Fatih Mahallesi Mezarlık Sokak'ta meydana geldi. Akrabalarının bulunduğu bağ evine gelen Ş.P. iddiaya göre, miras meselesi nedeniyle akrabaları ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ş.P, cebinden çıkardığı bıçakla akrabaları İ.T, D.T, Ş.P. ve Y.P'yi yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi süren yaralılırdan Ş.P. ve Y.P.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayın ardından kaçan Ş.P. ise, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Ş.P.'yi emniyete götüren polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.