Miras Kavgasında Kanlı Bilanço: Bir Ölü, Bir Yaralı

Miras Kavgasında Kanlı Bilanço: Bir Ölü, Bir Yaralı
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde miras yüzünden tartışma sonucu iki kardeş arasında çıkan kavgada, Serkan Demir, kardeşi Emrah Demir ve yengesi Safiye Demir'i tabanca ile vurdu. Safiye Demir hayatını kaybederken, Emrah Demir yaralandı.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde Serkan Demir (38), miras yüzünden aralarında husumet bulunan kardeşi Emrah Demir (35) ve yengesi Safiye Demir'i (34) tabanca ile vurdu. Safiye Demir öldü, Emrah Demir ise yaralandı.

Olay saat 23.00 sıralarında ilçeye bağlı Karayaka beldesinde meydana geldi. Bir süredir aralarında miras anlaşmazlığı sebebiyle husumet oluşan Serkan Demir ile aynı binanın zemin katta oturan Emrah Demir ve eşi Safiye Demir arasında evin elektriğinin kesilmesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Serkan Demir yanında taşıdığı ruhsatsız tabanca ile kardeşine ve yengesine ateş etti. Emrah ve Safiye Demir çifti yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Vücudunun 6 yerine kurşun isabet eden Safiye Demir doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Emrah Demir'in tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Serkan Demir olayın hemen ardından jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emrah ve Safiye Demir çiftinin yaklaşık 1 yıl önce evlendikleri öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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