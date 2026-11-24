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İsrail'in aşırı sağcı Miras Bakanı Amichai Eliyahu, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden milletvekillerine "barbarlar" ve "deve binicileri" diyerek hakaret etti.

İsrail Meclisinde, Arap toplumunda artan şiddet olaylarının araştırılması ve bu olaylarla mücadele edilmesi amacıyla komite kurulması önerisinin görüşüldüğü oturumda konuşan Eliyahu, Filistin asıllı milletvekillerini ırkçı ifadelerle hedef aldı.

Aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi mensubu Eliyahu, konuşmasında, "Ey barbarlar, ey deve binicileri eğitime ihtiyacınız var." diyerek Filistin asıllı milletvekillerine hakaret etti.

Eliyahu, "Mesele genetik değil, ırkla ilgili değil. Mesele terbiye meselesi. Sizin ıslah edilmeye ihtiyacınız var. Sadece bu ülkede değil, dünyanın her yerinde yeniden terbiye edilmelisiniz." ifadelerini kullandı.

ABD'de 11 Eylül 2001'deki İkiz Kuleler'e yönelik terör saldırılarına da atıfta bulunan Eliyahu, "İkiz Kuleleri yıktınız, Avrupa'yı mahvettiniz." dedi.

Irkçı söylem ve tehditlerine devam eden Eliyahu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ayak bastığınız her yerde kaosa neden oluyorsunuz. Eğer değişmezseniz çocuklarınız ölecek. Sözde aile namusu adına cinayet işliyorsunuz, yasa dışı silah taşıyorsunuz ve barbarlar gibi davranıyorsunuz."

Meclis salonundaki bazı Filistinli milletvekillerinin tepkileri karşısında Eliyahu, "Cahil, okuma yazma bilmeyen deve binicileri olmak yerine Batılı Yahudi aklından ders alın." diye konuştu.

İsrail nüfusunun yaklaşık yüzde 20'sini oluşturan İsrail vatandaşı Filistinliler 27 Ekim'de yapılan genel seçimlere yüzde 80'lik tarihi bir katılım göstermişti.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Ortak Liste ve Birleşik Arap Listesi (Raam Partisi) toplamda 19 milletvekiline ulaşarak koalisyon müzakereleri için kilit konuma yerleşmişti.

Kaynak: AA