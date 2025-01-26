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Miraç Kandili Programı 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nde Düzenlendi

Miraç Kandili Programı 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nde Düzenlendi
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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Miraç Kandili programı, 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nde gerçekleştirildi. Program Kuran tilaveti ile başladı, ardından ilahi dinletisi sunuldu ve Hz. Muhammed'in hayatını anlatan 'Miraç' sergisi açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nde Miraç Kandili programı düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi Müzesi'ndeki Miraç Kandili Programı, Beştepe Millet Camisi İmamı Mustafa Orhan'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Tilavetin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı Ali Toprak ve ekibi tarafından ilahi dinletisi sunuldu.

Programın sonunda, Hz. Muhammed'in hayatını, Miraç süresince nelere şahitlik ettiğini anlatan "Miraç" isimli sergi açıldı.

Kandil programına, Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Erhan Karakaya ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Güncel
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