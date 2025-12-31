ABD'de göçmen karşıtı video, Minnesota'da çocuk fonlarının dondurulmasına neden oldu

ABD'de video içerik üreticisi Nick Shirley'nin ülkede Somalili nüfusun en fazla yaşadığı Minnesota eyaletindeki çocuk bakım merkezleri dahil birçok kuruluşun dolandırıcılığa karıştığını iddia etmesi sonrası eyaletteki çocuk fonu ödemeleri donduruldu.

CNN haberine göre göçmen ve Müslüman karşıtlığıyla tanınan YouTube içerik üreticisi Nick Shirley, Somalililerin yoğun yaşadığı Minnesota eyaletindeki çocuk bakım merkezleri dahil birçok kuruluşa yönelik dolandırıcılık iddialarının anlatıldığı videoyu yayınlandı.

ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, söz konusu videoyu paylaştı.

Ardından Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve İç Güvenlik Bakanlığı, Minnesota eyaletinde bulunan söz konusu çocuk bakım merkezleri dahil birçok kuruluşa yönelik dolandırıcılık iddiaları sonrası soruşturma başlattı.

ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakan Yardımcısı Jim O'Neill, yaptığı açıklamada, eyalete yapılan tüm çocuk fonu ve bakım ödemelerinin dondurulduğunu bildirerek, "Fonlar ancak eyaletler bunların meşru bir şekilde harcandığını kanıtladığında serbest bırakılacak" ifadesini kullandı.

FBI Başkanı Kash Patel, ise soruşturmanın sürdüğünü belirterek, "FBI, bunun çok büyük bir buzdağının sadece görünen kısmı olduğuna inanıyor. Parayı takip etmeye ve çocukları korumaya devam edeceğiz" dedi.

Trump, Somalili göçmenlere yönelik geçici korumayı kaldırdı

ABD Başkanı Donald Trump, ülkede Somalilileri "istemediği" yönündeki açıklamalar yapmış ve 22 Kasım'da Minnesota eyaletindeki Somalili göçmenlere yönelik "geçici koruma statüsü" programının sonlandırıldığını duyurmuştu.

Trump, 3 Aralık'ta yaptığı açıklamada ise "zar zor bir ülke" olarak nitelendirdiği Somali'den gelen göçmenlerin ülkede barınmasını istemediğini belirtmişti.

Somali asıllı Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Ilhan Omar'ı "beceriksiz, berbat ve çöp" olarak nitelendiren Trump, ABD'de yaşayan Somali uyruklu göçmenlerin Minnesota eyaletini "mahvettiğini" savunarak, Omar'ın da "ülkeden atılması" gerektiğini söylemişti.

Omar ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Trump'a mesajım: Nefret dolu söylemlerin işe yaramayacak. Somali kökenli Amerikalılar burada kalacak." ifadesini kullanmıştı.