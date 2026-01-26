Haberler

ABD'deki CEO'lardan Minnesota'da bir kişinin vurulması sonrası artan gerginliğin azaltılması çağrısı

Minnesota'daki 60'tan fazla şirketin CEO'su, ICE ekiplerinin bir hemşireyi vurmasının ardından eyaletteki gerginliğin azaltılması gerektiğini belirten bir mektup yayımladı. Mektupta, federal, eyalet ve yerel yetkililerin birlikte çalışarak gerçek çözümler bulması gerektiği vurgulandı.

ABD'de Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde merkezi bulunan 60'tan fazla şirketin üst yöneticisi ( Ceo ), Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekiplerince dün bir kişinin vurulmasıyla tırmanan gerginliğin azaltılması için çağrıda bulundu.

Şirket yöneticilerinin imzaladığı açık mektup, Minnesota Ticaret Odası'nın internet sitesinde yayımlandı.

Minnesota merkezli Target, Best Buy ve UnitedHealth gibi büyük şirketlerin de aralarında bulunduğu 60'tan fazla şirketin üst yöneticisi, imzaladıkları ortak mektupta, ICE ekiplerinin dün Alex Pretti adlı 37 yaşındaki hemşireyi vurarak öldürmesi ile eyalette tırmanan gerilimin azaltılması çağrısı yaptı.

Mektupta, "Dünkü trajik haberlerle birlikte, gerilimlerin derhal azaltılması ve eyalet, yerel ve federal yetkililerin gerçek çözümler bulmak için birlikte çalışması çağrısında bulunuyoruz." ifadesine yer verildi.

Mektubu imzalayanlar arasında 3M CEO'su William Brown, Best Buy CEO'su Corie Barry, General Mills CEO'su Jeff Harmening, Target'in yeni CEO'su Michael Fiddelke, UnitedHealth Group CEO'su Stephen Hemsley??????? gibi isimlerin bulunması dikkati çekti.

Olay

Minneapolis'teki protestolar sırasında dün bir kişi daha ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurulmuştu.

Minneapolis Polis Şefi Brian O'Hara, ABD vatandaşı olduğunu düşündükleri kurbanın 37 yaşında ve Minneapolis sakini bir beyaz olduğunu söylemişti.

O'Hara, söz konusu kişinin herhangi bir suç kaydının bulunmadığını belirterek, "Kendisinin silahı yasal olarak edindiğine ve taşıma ruhsatına sahip olduğuna inanıyoruz." demişti.

Amerikan Devlet Çalışanları Federasyonu, Minneapolis'te ICE polisi tarafından vurularak öldürülen kişinin kendi üyelerinden hemşire olarak çalışan Alex Jeffrey Pretti olduğunu açıklamıştı.

Minneapolis'te ICE görevlileri, 7 Ocak'ta da göçmenlere yönelik operasyonları sırasında 37 yaşındaki Amerikalı Renee Nicole Macklin Good adlı ABD vatandaşı kadını aracında silahla öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, söz konusu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü.

Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel
