İlkadım Belediyesi eğitim pistinde küçük çocuklara trafik bilincini aşılıyor

İlkadım Belediyesi İhsan Kalkavan Trafik Eğitim Pisti, miniklerin hem eğlendiği hem de trafik kurallarını uygulamalı olarak öğrendiği önemli bir eğitim merkezi olmaya devam ediyor.

İlkadım Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çocukların küçük yaşlarda trafik bilinci kazanmasını amaçlayan ve trafikle ilgili teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı çalışmaların yapıldığı İhsan Kalkavan Trafik Eğitim Pisti, ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor.

Trafik eğitim pistinde çocuklar yaya geçidi kullanımı, trafik ışıkları, emniyet kemerinin önemi, temel trafik işaretleri ve güvenli sürüş kuralları hakkında uzman eğitmenler tarafından bilgilendiriliyor.

Eğitim alanında bulunan mini yollar, trafik levhaları ve sinyalizasyon sistemi sayesinde çocuklar, akülü araçlarla gerçek trafik ortamını deneyimleme fırsatı buluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, çocukların trafik bilinciyle yetişmesinin gelecekte daha güvenli bir toplum oluşturulmasına katkı sağlayacağını vurguladı.

İhsan Kalkavan Trafik Eğitim Pisti'nin bu anlayışla çocuklara olumlu katkı sağlayan eğitim noktalarından biri olduğunu anlatan Kurnaz, "Burada öğrencileri ve çocukları ağırlıyoruz. Çocuklar akülü araçlarımızla eğitim pistinde tur atarken hem keyifli vakit geçiriyor hem de günlük yaşamda karşılaşabilecekleri trafik kurallarını uygulamalı şekilde öğreniyor. Geleceğin bilinçli sürücüleri ve yayalarını yetiştirmek amacıyla eğitim faaliyetlerimizi sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.