Eskişehir'de ilkokul öğrencileri Türkkuşu İnönü Havacılık Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti

THK Eskişehir Şubesi, ilkokul öğrencilerini Türkkuşu İnönü Havacılık Eğitim Merkezi'nde ağırlayarak havacılığı tanıttı.

Türk Hava Kurumu (THK) Eskişehir Şubesi tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında ilkokul öğrencileri, Türkkuşu İnönü Havacılık Eğitim Merkezi yerleşkesinde ağırlandı.

THK Eskişehir Şube Başkanı Gökhan Çalışkan, gezinin temel amacının çocuklara küçük yaşta havacılığı tanıtmak olduğunu belirtti.

Türk Hava Kurumu envanterindeki hava araçlarını öğrencilere tanıttıklarını kaydeden Çalışkan, "Böylece gelecekte kendilerine yol haritası olabilecek önemli bir mesleği tanımalarını amaçladık." ifadelerini kullandı.

Gezi kapsamında Türkkuşu İnönü Eğitim Merkezi Müdürü Ali Zaimoğlu ile eğitmenler, öğrencilere THK envanterinde bulunan hava araçları ve teknik özellikleri hakkında bilgi verdi.

Etkinlik sonunda THK Eskişehir Şube Başkanı Gökhan Çalışkan ve yönetim kurulu üyeleri tarafından öğrencilere ve misafirlere çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Kaynak: AA / Zehra Ongan
