Ankara'da okuma yazmayı yeni öğrenen öğrencilerin yazdığı mektuplar, Hakkari'de vatan nöbeti tutan Mehmetçik'e gönderildi

Ankara'da okuma yazmayı yeni öğrenen öğrencilerin yazdığı sevgi ve minnet dolu mektuplar, Hakkari'de vatan nöbeti tutan Mehmetçik'e gönderildi.

Altındağ ilçesindeki Şehit Onur Doğan İlkokulu 1-B sınıfı öğrencileri, sınıf öğretmeni Funda Konak'ın işlediği derslerde mektup yazma kurallarını öğrendi.

Funda öğretmenin öğrencilerden mektup yazmalarını istemesi üzerine öğrenciler, vatan nöbetindeki Mehmetçik'e sevgi ve minnet duygularını anlatan mektuplar yazdı.

Minik yüreklerin, kırmızı güller ekledikleri duygu dolu mektuplar, Hakkari Yüksekova 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığında vatan nöbeti tutan Mehmetçik'e gönderildi.

"Kocaman yürekleri, küçücük parmakları var"

Sınıf öğretmeni Konak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisinin de bir asker kızı olduğunu anlattı.

Küçük yaşta eğitilen bir çocuğun büyüyünce vatan, bayrak sevgisiyle donanacağını vurgulayan Konak, "Kocaman yürekleri, küçücük parmakları var. Yaşları küçük olsa da duygu düşünceleri çok büyük. Ülke için onurlu birer birey olacaklarını düşünüyorum." diye konuştu.

Okul Müdürü Özlem Erdoğan, derslerde vatan, bayrak sevgisini aşılayan etkinliklere önem verdiklerini belirtti.

Öğrencilerin mektupları

Öğrencilerden Ömer Hamza Çakıcı, mektubuna şunları kaydetti:

"Çok değerli asker abilerim. Öncelikle selam eder bizleri korumak için silah tutan ellerinizden öperim. Ben henüz birinci sınıfa giden Ömer Hamza. Benim adım da çok cesur yürekli bir şehit adıymış, ailem öyle dedi. O da Uhud'da şehit olmuş. Ben de büyüdüğümde sizler gibi asker olacağım. Sizlerin elindeki bayrağı devralıp göklerde dalgalandırmaya devam edeceğim, size söz veriyorum. Sizler ailenizden çok uzaklarda bizleri korumak için kar, kış demeden nöbet tutuyorsunuz. Sizlere çok teşekkür ederim. Her gece uyumadan size dua ediyorum. Allah sizden razı olsun ve korusun. Amin. Şehitler ölmez vatan bölünmez."

Elif Geyikoğlu mektubunda, "Sizleri çok seviyorum, siz varsınız diye bizler rahatça okulumuza gidiyoruz. Sizler dağlarda, karda, kışta vatanımızı bekliyorsunuz. Sizleri çok merak ediyoruz. Tırnağınıza taş değmesin inşallah. İyi ki varsınız. Allah yardımcınız olsun. Ellerinizden öperim." ifadelerini kullandı.

Yağmur Erdem ise mektubuna "Sevgili asker abilerim sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Bayrağımız size emanet." ifadesine yer verdi.