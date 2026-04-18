Minik ressam Defne ilk resim sergisini açtı

BURSA'da Nilüfer Belediyesi Bursa Rotary İlkokulu 1'inci sınıf öğrencisi Defne Gezegen (7), 'Defnenin Hayalleri' isimli ilk resim sergisini açtı. Özlüce'de bir kitap kafede gerçekleştirilen sergi açılışı, sanatseverlerin yoğun ilgisiyle karşılandı.

Nilüfer Belediyesi Bursa Rotary İlkokulu 1'inci sınıf öğrencisi Defne Gezegen, küçük yaşına rağmen hayal gücünü ve duygularını yansıttığı resimlerinin bulunduğu ilk resim sergisini Özlüce'de bulunan bir kitap kafede açtı. Sergi açılışına Nilüfer İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Aydın Comart ve Kahraman Şık, okul müdürü Abdullah Urgan, Gezegen'in öğretmeni, annesi Emel Gezegen, babası Uğur Gezegen, sınıf arkadaşları ve çok sayıda seveni katılarak destek verdi. Defne Gezegen, sergiyi ziyaret eden konuklara eserlerinin hikayelerini kendi anlatımıyla aktararak büyük beğeni topladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı