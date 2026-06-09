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Öğrenciler "Duvarların Ötesinde" projesiyle doğayla buluştu

Öğrenciler 'Duvarların Ötesinde' projesiyle doğayla buluştu
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Cahit Zarifoğlu İlkokulu öğrencileri, TÜBİTAK destekli proje kapsamında Türkiye Milli Botanik Bahçesi'nde doğa etkinliğine katıldı. Okul dışı öğrenme ortamlarında sosyal bilimler eğitimi alan minikler, eğlenerek becerilerini geliştirdi.

Cahit Zarifoğlu İlkokulu okul öncesi ve 1. sınıf öğrencileri, "Duvarların Ötesinde: Türkiye Yüzyılında Okul Dışı Öğrenme Ortamlarında Sosyal Bilimler Eğitimi" projesi ile düzenlenen doğa etkinliğine katıldı.

TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında desteklenen proje, öğrencilerin okul dışı öğrenme ortamlarında sosyal bilimler eğitimiyle buluşmasını amaçlıyor.

Bu doğrultuda Türkiye Milli Botanik Bahçesi'nde gerçekleştirilen "Doğada Kurallı Oyun ve Mekan Farkındalığı" temalı etkinlikte minik öğrenciler, akranlarıyla birlikte eğlenerek okulda öğrendikleri becerileri uygulama fırsatı buldu.

Cahit Zarifoğlu İlkokulu Müdürü ve proje yürütücüsü Ahmet Aşkar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile artık bütüncül insan yetiştirmeye çalışıyoruz. Okulların izole ortamında, etkinliksiz şekilde korunaklı ortamda öğrencileri yetiştirmek bize biraz güç geldi. O yüzden duvarları yıkıp, dışarıda okul dışı eğitim ortamlarında öğrencilerimize çeşitli becerileri kazandırmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Her beceri için okulda bilişsel aşamaya yönelik hazırlıklar yaptıklarını dile getiren Aşkar, okul dışı ortamlarda bu becerilerle ilgili uygulamalar gerçekleştirip, sonrasında değerlendirme aşamasına geçtiklerini anlattı.

Aşkar, projenin 12 Haziran'a kadar devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Şeyma Güven
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