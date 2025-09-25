Minik Öğrenciler İtfaiye Müdürlüğü'nü Ziyaret Etti

Haberler

Samsun'da 19 Mayıs İncitaneleri Kreşi öğrencileri, İtfaiye Dairesi Başkanı Ertan Özcan ile birlikte ziyaret ettikleri Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde itfaiyecilik hakkında bilgi aldı. Ziyaret sırasında Samsun Valisi Orhan Tavlı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan da çocuklarla sohbet etti.

Samsun'da minik öğrenciler, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret etti.

19 Mayıs İncitaneleri Kreşi öğrencilerini İtfaiye Dairesi Başkanı Ertan Özcan, müdürlük bahçesinde karşıladı.

Ziyaret sırasında Samsun Valisi Orhan Tavlı ile Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan da başka bir program için geldikleri müdürlükte öğrencilerle sohbet etti.

Çeşitli hediyeler verilen çocuklara itfaiyecilikle ilgili bilgi aktarıldı.

