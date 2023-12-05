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Minik engelli Asya istedi, okula asansör yapıldı

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Yalova 75. Yıl Ziya Gökalp İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi engelli Asya Çuğ, okulun kantin, kütüphane ve konferans salonlarının bulunduğu ikinci katına çıkamadığı için asansör talebinde bulundu. Talep İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yerine getirildi.

Minik engelli Asya istedi, okula asansör yapıldı

YALOVA - Yalova 75. Yıl Ziya Gökalp İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi engelli Asya Çuğ, okulun kantin, kütüphane ve konferans salonlarının bulunduğu ikinci katına çıkamadığı için asansör talebinde bulundu. Talep İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yerine getirildi.

2 katlı okulda eğitim öğretim gören 7 yaşındaki Asya, okulun kantin, kütüphane ve konferans salonlarına giderek arkadaşlarıyla vakit geçiremeyince durumu öğretmenine bildirdi. Okul yönetiminin de yaşanan durumu İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe'ye bildirilmesi üzerine düğmeye basıldı. İki katlı olduğu için kullanımdan kaldırılan asansör yeniden yapılarak minik Asya'nın hizmetine konuldu.

Müdür Akmeşe, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İlk projesinde asansör olmasına rağmen ihtiyaç duyulmaması gerekçesiyle zamanla iptal edilmiş. Ancak Asya öğrencimiz bu okulun öğrencisi olduğunda kantinin üst katta olması hem de diğer sınıflardaki arkadaşlarıyla irtibata geçememesinden kaynaklı bizlerden bir talebi oldu. Biz de Asya'mızın bu talebine duyarsız kalamadık ve okulumuzun asansörünü projelendirerek yeniden hayata geçirme gayretimiz oldu. Bu asansör aslında devletimizin engelli vatandaşlara bakışının bir göstergesidir. Bizim de 3 Aralık Dünya Engelliler Haftası'nda Asya'mıza bir hediyemiz olacaktır" dedi.

Annesi Çağla Çuğ ile okula gelen minik Asya ise talebinin yerine getirilmesinden duyduğu mutluluğu ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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