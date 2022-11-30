Minibüse hapsettiği genç kıza tecavüz etmeye kalktı! Cezaevinden çıkalı bir hafta olmamış
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Sakarya'da üniversite öğrencisi Merve K.'ye gece evine gitmek için bindiği minibüste sürücü Serdar Serkan Y. cinsel saldırı girişiminde bulundu. Şahıs tarafından dövülen genç kız arbede sırasında kaçıp, şoförden şikayetçi oldu. 6 gün önce cezaevinden çıktığı öğrenilen şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.
Dün gece saatlerinde İstanbul Üniversitesi'nde eğitim gören Merve K., Sakarya'da bulunan ailesini ziyarete geldi. Genç kız bindiği minibüste bir süre sonra tek kaldı. İddiaya göre, sürücü Serdar Serkan Y., aracı durdurup kapıları kapattıktan sonra Merve K.'nin yanına gelip, cinsel saldırıya kalkıştı.
TECAVÜZ EDEMEYİNCE DARBETTİ
Genç kız, şoföre direndi. Serdar Serkan Y.'nin dövdüğü Merve K., arbede sırasında kaçtı. Ailesinin evine giden Merve K., olayı anlattı. Polis, şikayet üzerine sürücü Serdar Serkan Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Serdar Serkan Y., saklandığı Orta Garajlar mevkinde yakalandı.
CEZAEVİNDEN YENİ ÇIKMIŞ
Gözaltına alınan Serdar Serkan Y.'nin, aralarında cinsel istismarın da bulunduğu 30 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüphelinin 6 gün önce cezaevinden çıkıp, minibüste şoför olarak çalışmaya başladığı öğrenildi.