Minibüsten düşüp, hayatını kaybetti

Kayseri'nin Develi ilçesinde minibüsten inmeye çalışırken dengesini kaybedip düşen 71 yaşındaki Sebahattin Sungur, hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası polis soruşturma başlattı.

KAYSERİ'nin Develi İlçesinde inmeye çalıştığı minibüsten düşerek ağır yaralanan Sebahattin Sungur (71), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün öğle saatlerinde Develi ilçesinde meydana geldi. Durağa yanaşıp, duran minibüsten inmeye çalışan Sebahattin Sungur, henüz bilinmeyen nedenle dengesini kaybederek yere düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sungur, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Sungur, bugün doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
