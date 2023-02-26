MİNİBÜSLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, kavşakta minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü Fatih Öztürk (35), hayatını kaybetti. Kazadan sonra kaçan minibüsün sürücüsü yabancı uyruklu Ahmet El Ali ise yakalanarak gözaltına alındı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında İzmir-Ankara Karayolu Bülent Ecevit Köprülü Kavşağı Akhisar yolu girişinde meydana geldi. İddiaya göre, Kula istikametinden İzmir istikametine gitmekte olan yabancı uyruklu Ahmet El Ali (20) yönetimindeki 10 AHN 819 plakalı minibüs ile Akhisar yolu istikametinden Salihli istikametine gitmekte olan Fatih Öztürk yönetimindeki 45 RS 129 plakalı motosiklet, Bülent Ecevit Köprülü Kavşağında çarpıştı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde, minibüsün altında kalan motosiklet sürücüsü Fatih Öztürk, olay yerinde hayatını kaybetti belirlendi. Öztürk'ün cansız bedeni Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazadan sonra kaçan minibüsün sürücüsü Ahmet El Ali polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. (DHA)

Görünütü Dökümü

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-Kaza yerinden detay görüntü

Haber - Kamera Emre SAÇLI SALİHLİ (Manisa),(DHA)-