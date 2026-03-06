Haberler

Minibüs, trafik levhası direğine çarptı; sürücü öldü, babası yaralandı

Minibüs, trafik levhası direğine çarptı; sürücü öldü, babası yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TRABZON'da trafik levhası direğine çarpan minibüsün sürücüsü Enes Kınalı (19) hayatını kaybetti, yanındaki babası İsmail Kınalı yaralandı.

TRABZON'da trafik levhası direğine çarpan minibüsün sürücüsü Enes Kınalı (19) hayatını kaybetti, yanındaki babası İsmail Kınalı yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Of-Çaykara yol ayrımında meydana geldi. Rize'den Trabzon yönüne giderken Enes Kınalı'nın direksiyon kontrolünü yitirdiği minibüs, yol kenarındaki trafik levhasının direğine çarptı. Kazada Enes Kınalı ve yanındaki babası İsmail Kınalı araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından bulundukları yerden çıkarılan baba ve oğlu, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Enes Kınalı, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

Enes Kınalı, bugün Araklı ilçesinin Yoncalı Mahallesi'nde cuma namazı sonrası son yolculuğuna uğurlanacak.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Eller tetikte! Türk jetlerinden sınırda devriye uçuşu

Eller tetikte! Türk jetleri sınırda alarm durumuna geçti
Savaşta bir ilk! Düşmanın en ölümcül silahını çalıp cepheye sürdüler

Savaşta bir ilk! Düşmanın en ölümcül silahını çalıp cepheye sürdüler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çin'in Nostradamus'u Jiang Xueqin'in kehanetleri bir bir gerçeğe dönüşüyor

İran savaşını bilen profesörden yeni tahmin! Sonucu açıkladı
Dolar, TL karşısında tarihi zirveye ulaştı

Piyasalar alev alev! Tarihi rekor geldi
Ünlü iş insanı beton mikserinin altında kalarak can verdi

Ünlü iş insanının feci sonu
Savaşa katılmaları artık an meselesi: Ellerimiz tetikte bekliyoruz

Savaşa katılmaları artık an meselesi: Ellerimiz tetikte bekliyoruz
Çin'in Nostradamus'u Jiang Xueqin'in kehanetleri bir bir gerçeğe dönüşüyor

İran savaşını bilen profesörden yeni tahmin! Sonucu açıkladı
Reddetmesi zor! Dünya devinden Osimhen'e kanca

Galatasaray taraftarını korkutan haber
Siirt'te köy muhtarının uzun namlulu silahla vurduğu kişi öldü

Siirt'te köy muhtarının uzun namlulu silahla vurduğu kişi öldü