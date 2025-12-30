Trabzon'da bir kadını minibüsle çarparak yaralayan sürücüye ev hapsi
Trabzon'un Yomra ilçesinde bir kadının yaralanmasına neden olan minibüs sürücüsü Y.S, elektronik kelepçeyle ev hapsine alındı. Olayda yaralanan N.E, hastanede tedavi edildi.
Trabzon'un Yomra ilçesinde minibüsle çarptığı kadının yaralanmasına yol açan sürücüye ev hapsi verildi.
Y.S'nin (56) kullandığı minibüs, 4 Aralık'ta Kaşüstü Mahallesi'nde ikamet ettiği sitenin önünde bekleyen N.E'ye (42) çarptı. Aracın altında kalarak sürüklenen kadını fark etmeyen sürücü yoluna devam etti.
Ayak bileğinde ve köprücük kemiğinde kırık oluşan N.E, kaldırıldığı hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.
Sitenin güvenlik kamera görüntülerini izleyen N.E'nin şikayeti üzerine gözaltına alınan sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tanık beyanları ve olay yeri görüntülerinin tekrar incelenmesinin ardından savcılık tarafından sürücü Y.S, yeniden gözaltına alındı.
Zanlı hakkında, Trabzon Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan elektronik kelepçeyle ev hapsi tedbirinin uygulanmasına karar verildi.
Olay anı ise sitenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.