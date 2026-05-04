Minibüs, sulama kanalına çarptı: 1 yaralı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün sulama kanalına çarptığı kazada sürücü yaralandı. Çarpmanın etkisiyle kırılan kanaldaki sular ise yola aktı.

Serik- Boğazkent yolunda dün saat 20.00 sıralarında meydana gelen kazada, Ali Öcal'ın kullandığı minibüs sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki sulama kanalına çıktı. Kazada sürücü Ali Öcal yaralanırken, minibüsün darbesi sonucu sulama kanalında oluşan kırılma nedeniyle sular yola akmaya başladı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kanalın onarılması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
