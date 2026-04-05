Ankara'daki kazada ölen 5 kişi, son yolculuklarına uğurlandı
Ankara'da, minibüs sahibi İ.Ç., yapılan soruşturma sonucunda mahkemece tutuklandı. Başsavcılık, İ.Ç.'nin gerekli belgeleri belediyeye sunmadığını açıkladı.
MİNİBÜSÜN SAHİBİ TUTUKLANDI
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kazayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan minibüsün sahibi İ.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, özel halk otobüsü şoförlerinin işe alınırken gerekli yeterlilik belgelerini Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne göndermesi ve belediyeden işe başlaması konusunda uygunluk raporu alınması gerektiği, ancak araç sahibi İ.Ç.'nin bu belgeleri temin ederek belediyeye sunmadığı belirtildi.
