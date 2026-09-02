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Niğde Yolunda Minibüs-Otobüs Çarpıştı: 3 Yaralı

Niğde Yolunda Minibüs-Otobüs Çarpıştı: 3 Yaralı
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Kayseri-Niğde kara yolunda durakta bekleyen özel halk otobüsüne minibüsün arkadan çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Minibüste sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

KAYSERİ- Niğde kara yolundaki durakta bekleyen özel halk otobüsüne minibüsün arkadan çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Kayseri-Niğde kara yolunda meydana geldi. Fransa'dan gelen M.A. yönetimindeki EY 818 FT plakalı minibüs, kent merkezinden İncesu ilçesine giden ve yol üzerinde durakta bekleyen A.M. idaresindeki 38 AB 285 plakalı özel halk otobüsüne arkadan çarptı. Kazada minibüs sürücüsü M.A. ve otobüste yolcu olarak bulunan A.S. ile T.Ö. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Minibüste sıkışan sürücü ise ekiplerin müdahalesiyle bulunduğu yerden kurtarıldı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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