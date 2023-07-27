- Minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

NİĞDE - Niğde'de meydana gelen trafik kazasına 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kaza Çamardı - Pozantı yolu ile Mahmatlı - Elekgölü Köyü arasında meydana geldi. Ünal K. yönetimindeki 51 HV 795 plakalı minibüs ile karşı yönden gelen Osman U. yönetimindeki 51 ABH 744 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri otomobil sürücüsü Osman U. ve minibüs sürücüsü Ünal K.'nın hayatlarını kaybettiklerini belirledi. Otomobilde bulunan bir yolcu ise ağır yaralı olarak Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.