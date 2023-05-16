Minibüs alev alev yandı

HATAY'ın Antakya ilçesinde, park halindeki minibüs, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Küçük Sanayi Sitesi'nde park halindeki bir minibüs, henüz sebebi bilinmeyen nedenle alev aldı. Minibüsten çıkan duman, gökyüzünü kapladı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, minibüs kullanılamaz duruma geldi. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.