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Minibüs alev alev yandı

Minibüs alev alev yandı

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HATAY'ın Antakya ilçesinde, park halindeki minibüs, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

HATAY'ın Antakya ilçesinde, park halindeki minibüs, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Küçük Sanayi Sitesi'nde park halindeki bir minibüs, henüz sebebi bilinmeyen nedenle alev aldı. Minibüsten çıkan duman, gökyüzünü kapladı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, minibüs kullanılamaz duruma geldi. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüseyin Bozok - Güncel

Antakya Güncel Haberler

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