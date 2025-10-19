Mine Tokdaş: İşitme Engellilerin Dijital Erişimini Artırıyor

Haberler

Adana'da yaşayan Mine Hızırbey Tokdaş, işaret diliyle sosyal medya içerikleri üreterek işitme engellilerin bilgiye erişimini kolaylaştırıyor ve farkındalık oluşturuyor. 'İşaret Kadın' sayfasıyla projelerini sosyal sorumluluk projesine dönüştüren Tokdaş, işitme engellilerin dijital dünyadan yeterince faydalanamadığını vurguluyor.

Adana'da yaşayan Mine Hızırbey Tokdaş, işitme engellilerin bilgiye daha kolay ulaşabilmesi ve toplumda farkındalık oluşturmak için sosyal medyada işaret diliyle içerik üretiyor.

Atatürk Üniversitesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümü'nden 2016'da mezun olan 32 yaşındaki Tokdaş, üniversite yıllarında etkinlik için gittiği işitme engelliler ilkokulunda işaret diline ilgi duymaya başladı.

Mezuniyetinin ardından halk eğitimi merkezinde işaret dili eğitimi alan Tokdaş, kısa sürede bu alandaki becerilerini geliştirerek işitme engellilerle etkili iletişim kurabilecek düzeye ulaştı.

Sosyal medyada işitme engellilerin içeriklere yeterince erişemediğini fark eden Tokdaş, "İşaret Kadın" isimli sayfa kurdu.

Başlangıçta hobi amaçlı yola çıkan Tokdaş, zamanla bu çalışmayı sosyal sorumluluk projesine dönüştürdü.

Bu kapsamda Tokdaş, eğitimden gündelik yaşama, vatandaşlık haklarından güncel gelişmelere kadar birçok konuyu işaret diliyle anlatan videolar hazırladı.

Tokdaş'ın işaret diliyle anlatım yaptığı ve "İşaret Kadın" sayfasında paylaştığı içerikler, işitme engelliler ve aileleri tarafından ilgiyle takip ediliyor.

"İşitme engelliler dijital dünyadan yeterince faydalanamıyor"

İçerik üreticisi Mine Hızırbey Tokdaş, AA muhabirine, işaret dilinin daha fazla yaygınlaşması gerektiğini söyledi.

Fuarlardan festivallere birçok etkinlik yapıldığını ancak işitme engellilerin bunları duyamadığını anlatan Tokdaş, bu kapsamda engellilerin hayatını kolaylaştırmak için yola çıktığını belirtti.

Tokdaş, sosyal medyadaki tanıtım ve farkındalık çalışmalarına işitme engelli bireylerin rahatça ulaşamadığını vurgulayarak, "İşitme engelliler için değil, tüm engelliler için farkındalığın önce bizde başlaması gerekiyor. Ben de bu anlamda yaptığım projelerle sürece destek olmaya çalışıyorum. Teknoloji çağında işitme engelliler dijital dünyadan yeterince faydalanamıyor. Sosyal medyayı kullanmak isteseler bile erişilebilirlik ve kapsayıcılık eksik olduğu için maalesef kullanamıyorlar." diye konuştu.

"İşitme engelli bireylerden çok güzel dönüşler alıyorum"

İçeriklerinin hem öğretici hem de farkındalık oluşturucu olduğunu belirten Tokdaş, şöyle devam etti:

"Bir yere gittiğimde, tanıtılması gereken alanları işaret diliyle anlatarak en kolay şekilde farkındalık oluşturmayı amaçlıyorum. İşitme engelli bireyler oraya gittiklerinde, orada olmasam bile bilgiye kolayca ulaşabilecekleri ve 'Burada bunu yapabilirim' diyerek kendilerini güvende hissedebilecekleri kapsayıcı videolar çekiyorum. İşitme engelli bireylerden çok güzel dönüşler alıyorum. 'Senin ve yapılan işler sayesinde bizim farkındalığımız ve görünürlüğümüz daha fazla arttı' gibi çok değerli mesajlar alıyorum."

İşitme engelli Fatma Zehra Seviğ de sosyal medyada işaret diliyle yapılan bu çalışmanın kendileri için çok anlamlı ve güzel olduğunu ifade etti.

Sultan Akyel ise "İşaret Kadın" sayfası sayesinde birçok konudan haberdar olduğunu ve sayfanın kendilerine büyük fayda sağladığını kaydetti.

Kaynak: AA / Yakup Sağlam - Güncel
