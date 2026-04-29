Mine Kırıkkanat hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan soruşturma

Mine Kırıkkanat hakkında eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Kırıkkanat'ın sosyal medyada Kılıçdaroğlu hakkındaki bir haberle ilgili yazılı paylaşım yaptığı ve yine kendi profilinden Kılıçdaroğlu hakkında yorum yaptığı belirtildi.

Şüpheli Kırıkkanat hakkında, kullandığı ifadeler nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldığı bildirildi.