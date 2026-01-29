Haberler

Kamerun'da Nijeryalı mültecilerin ülkelerine gönüllü geri dönüşü sürüyor

Kamerun'un Uzak-Kuzey bölgesindeki Minawao mülteci kampında gerçekleştirilen gönüllü geri dönüş programının 3. aşamasında, 297 Nijeryalı mülteci ülkesine döndü. Toplamda 3 bin 122 mültecinin dönüşü planlanıyor.

Kamerun'un Uzak-Kuzey bölgesindeki Minawao mülteci kampında yürütülen gönüllü geri dönüş programının 3. aşamasında 297 Nijeryalı mülteci ülkesine döndü.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinden yapılan açıklamada, gönüllü geri dönüş programının 3. aşamasında 3 bin 122 mültecinin, Nijerya'nın Borno eyaletindeki Banki ve Pulka başta olmak üzere yerleşim yerlerine kademeli dönüşünün başladığı bildirildi.

Açıklamada, şu ana kadar 3. aşamada 297 Nijeryalı mültecinin ülkesine döndüğü belirtildi.

Gönüllü geri dönüş programının ilk aşamasında 2021'de Minawao kampından 2 bin 436 mülteci Nijerya'nın Borno eyaletine dönmüş, 2023'teki ikinci aşamada da 1319 mülteci ülkesine gönderilmişti.

Yaklaşık 80 bin mülteciye ev sahipliği yapan Minawao kampı, terör örgütü Boko Haram saldırılarından kaçan Nijeryalıların kitlesel akını sonrası Temmuz 2013'te açılmıştı.

Kamerun genelinde yaklaşık 120 bin Nijeryalı mülteci bulunuyor.

Kaynak: AA / Ahmet Emin Dönmez - Güncel
