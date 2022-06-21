Mimarlar Odası Ankara Şubesi: Yargı, Aoç'ye Emniyet Hizmet Binası Yapılmasına Onay Veren İmar Planlarını İptal Etti

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Ankara 11. İdare Mahkemesi'nin, Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) sınırlarındaki alanlara Emniyet hizmet binası yapılmasının önünü açan imar planlarını iptal ettiğini açıkladı. Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, "AOÇ alanlarında Emniyet binası yapılamayacağı gibi Medipol Üniversitesi de yapılamaz, kaçak saray da yapılamaz, LİMAK'ın konut ve iş merkezi yerleşkesi de yapılamaz. AOÇ mücadelemiz, Atatürk'ün şartlı bağışı ve vasiyetine uygun hale gelene kadar devam edecek. Bu kararlar, haklılığımızın gücüdür" dedi.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 1 Kasım 2021 tarihli ve 2105779 sayılı kararı ile AOÇ'ye ait 1. derece doğal ve tarihi sit alanı içerisindeki Gazi mahallesi 2098 ada 34 parselin 3 bin metrekarelik kısmına ilişkin 1/10.000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar plan değişikliğinin, 1/5.000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planının, 1/1.000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği işlemlerinin iptali için dava açmıştı. TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, davaya bakan Ankara 11. İdare Mahkemesi'nin, ilk duruşmada söz konusu imar planları değişikliklerinin iptali yönünde karar verdiğini duyurdu.

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, konuyla ilgili bugün yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"AOÇ MÜCADELEMİZ, ATATÜRK'ÜN ŞARTLI BAĞIŞI VE VASİYETİNE UYGUN HALE GELENE KADAR DEVAM EDECEK"

"Ağaçlandırılacak alan kullanımında olan AOÇ alanlarında Emniyet Hizmet Binası yapılması mümkün değildir. Yargı dosyayı görüşmüş ve oybirliği ile plan değişikliğini iptal etmiştir. AOÇ alanlarında açtığımız yüzlerce dava içerisinde 5 ay içerisinde en kısa zamanda sonuçlanan davamız olarak tarihe geçecek bu karar, yıllardır sürdürdüğümüz AOÇ mücadelesinin haklılığının sonucudur. Yargı, AOÇ alanlarında son dönemde verdiği tüm kararlarda iptal edilen 271 sayılı ilke kararı ve yürütmesi durdurulan 1700 sayılı ilke kararına referans vererek, AOÇ'deki Medipol planlarını iptal etmişti. Şimdi de 'AOÇ alanlarında kamu kurumu olamaz' diyerek emniyet hizmet alanı planını iptal etmiştir. Bu kararlar, bir kamu kurumu olan kaçak sarayın kaçaklığını katmerli tescil etmektedir. İlke kararlarına referans veren yargı kararları bunun göstergesidir. AOÇ alanlarında emniyet binası yapılamayacağı gibi Medipol Üniversitesi de yapılamaz, kaçak saray da yapılamaz, LİMAK'ın konut ve iş merkezi yerleşkesi de yapılamaz. AOÇ mücadelemiz, Atatürk'ün şartlı bağışı ve vasiyetine uygun hale gelene kadar devam edecek. Bu kararlar, haklılığımızın gücüdür. AOÇ mücadelesinde oluşan kuvvet, kudrete dönüşecektir."

ANKA / Güncel