Mimar ve Mühendisler Grubu Genel Başkanı Şen, Bilişim Vadisi'nde konuştu - Haberler

Mimar ve Mühendisler Grubu Genel Başkanı Şen, Bilişim Vadisi'nde konuştu
AA - Şahin Oktay - Güncel
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Mimar ve Mühendisler Grubu Genel Başkanı Bülent Şen'in konuşması KOCAELİ - Mimar ve Mühendisler Grubu Genel Başkanı Bülent Şen, MMG-EURITECH Avrasya AR-GE, İnovasyon & Teknoloji Zirvesi'nde konuştu.
Mimar ve Mühendisler Grubu Genel Başkanı Bülent Şen'in konuşması KOCAELİ - Mimar ve Mühendisler Grubu Genel Başkanı Bülent Şen, MMG-EURITECH Avrasya AR-GE, İnovasyon & Teknoloji Zirvesi'nde konuştu.
AA / Şahin Oktay - Güncel