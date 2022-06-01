Mimar ve Mühendisler Grubu Genel Başkanı Şen, Bilişim Vadisi'nde konuştu - Haberler

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Mimar ve Mühendisler Grubu Genel Başkanı Şen, Bilişim Vadisi'nde konuştu

AA - Şahin Oktay - Güncel
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Mimar ve Mühendisler Grubu Genel Başkanı Bülent Şen'in konuşması KOCAELİ - Mimar ve Mühendisler Grubu Genel Başkanı Bülent Şen, MMG-EURITECH Avrasya AR-GE, İnovasyon & Teknoloji Zirvesi'nde konuştu.

Mimar ve Mühendisler Grubu Genel Başkanı Bülent Şen'in konuşması KOCAELİ - Mimar ve Mühendisler Grubu Genel Başkanı Bülent Şen, MMG-EURITECH Avrasya AR-GE, İnovasyon & Teknoloji Zirvesi'nde konuştu.

AA / Şahin Oktay - Güncel

Araştırma Geliştirme Bülent Şen Avrasya Güncel Haberler

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