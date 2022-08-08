Mimar Sinan'ın vasiyeti üzerine Süleymaniye Camisi'nde aşure dağıtıldı

Gürsoy Vakfı'nca Mimar Sinan'ın vasiyetini yerine getirmek için Süleymaniye Camisi'nde vatandaşlara aşure ikram edildi.

Süleymaniye Camisi önünde gerçekleştirilen etkinliğe İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Gürsoy Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Hasan Gürsoy ve İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş katıldı.

Protokol üyeleri, vatandaşlara aşure dağıttıktan sonra Mimar Sinan'ın türbesini ziyaret etti. Türbede Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Etkinliğe ilişkin açıklamada bulunan Hasan Gürsoy, Süleymaniye Camisi'nin restorasyonunda amel defterleri arasında Mimar Sinan'ın vakfiyesine ulaştıklarını söyledi.

Gürsoy, vakfiyede Mimar Sinan'ın "Her Muharrem'in 10'unda cami görevlileri benimle ilgili hatim okusunlar, bu hatimlerin duasını türbemin başında yapsınlar. Ayrıca gelirinden belli bir akçe ayrılıp fakir fukaraya yemek ve aşure dağıtılsın." ifadelerinin yer aldığını kaydetti.

Vakfiyedeki bu ifadelerin kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Gürsoy, "Bunu vazife edindik ve 12 yıldır devam ettiriyoruz. İnşallah kıyamete kadar da devam edeceğiz. Kendi vakfımızı da görev olarak bilinsin diye not ettirdik." dedi.