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Milli Yol Partisi'nden İsrail Protestosu

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Milli Yol Partisi, İsrail'in Filistin ve Lübnan'daki saldırılarını protesto etti. Genel Başkan Remzi Çayır, saldırılara yönelik sert eleştirilerde bulundu ve ABD ile Avrupa ülkelerinin sorumluluğunu vurguladı.

(ANKARA) - Milli Yol Partisi (MYP), İsrail'in Filistin ve Lübnan'daki saldırılarını İsrail Büyükelçilik Konutu önünde protesto etti. MYP Genel Başkanı Remzi Çayır, "Lübnan ve Filistin'de akıtılan kanların sorumlusu Amerika Birleşik Devletleri'dir, İsrail'dir ve onların ortağı Avrupa ülkeleridir" dedi.

MYP Genel Başkanı Remzi Çayır ve beraberindeki partililer, İsrail'in Filistin ve Lübnan'daki saldırılarını kınamak için Kuğulu Park'tan İsrail Büyükelçiliği Konutu'na yürüdü. Partililer, tekbir getirerek, "Katil İsrail, katil Amerika" sloganı attı.

Konutun önünde açıklama yapan Remzi Çayır, aylardır Filistin ve Gazze'nin bombalandığını, çocuk ve kadınların öldürüldüğünü belirterek "NATO'da veya benzeri yerlerde ittifakımız konumunda bulunan ABD başta olmak üzere Almanyası, Fransası ne yazık ki olup biteni seyretmek dışında, gizli gizli alkışlamak dışında hiç kılını kıpırdatmamışlardır. Bugün Lübnan, Şam bombalanırken sıranın kendilerine geleceğini umut etmeyen veya aymazlık gösterenler bilmedirler ki bu sürecin sonu sarı öküzdür. Sarı öküz kendileridir. Şu an Lübnan ve Filistin'de akıtılan kanların sorumlusu Amerika Birleşik Devletleri'dir, İsrail'dir ve onların ortağı Avrupa ülkeleridir" ifadesini kullandı.

İsrail'in Filistin ve Lübnan'da insanlık suçu işlediğini belirten Çayır, "Bütün dünyanın gözü önünde İsrail arkasına ABD'yi ve Avrupa ülkelerini alarak insanlık suçu işlerken halkı Müslüman olan ülkeler, başını İngiltere'ye, Fransa'ya, ABD'ye bağlamış olan krallar, saltanat sahipleri, suskun ve gözlerini kör etmişler. Kardeşleri orada öldürülürken zevk ve sefa içerisinde, İngiltere'de, Fransa'da, ABD'de dolaşmaktadırlar. ABD ve Avrupa ülkeleri ne diyorsa onu yapmak üzere konuşlanmışlardır. Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Irak, İran ve diğer ülkeler neredesiniz" diye sordu.

Çayır, konuşmasının devamında, "İsrail ilerlemeye devam edecek. Nereye kadar? Bahşedilmiş kutsal topraklar, kutsal toprakların içerisinde ne yazık ki ülkemiz de kısmen haritada bulunmaktadır. Bu zulmü bütün insanlık yenecektir. Mazlum kim olursa olsun yanındayız. Öldürülen kardeşlerimizin acısını içimizde hissediyoruz" dedi.

Milli Yol Partisi'nden İsrail Protestosu
Kaynak: ANKA / Güncel

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