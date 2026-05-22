CHP Kurultayı'na İptal Kararı... Remzi Çayır: Siyasete Vurulan Bir Darbedir

(ANKARA) - Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, CHP Kurultayı'na ilişkin istinaf kararına tepki göstererek, "Bu siyasete vurulan bir darbedir" dedi. Çayır, parti başkanlık divanının konuya ilişkin olağanüstü toplantıya çağrıldığını açıkladı.

Çayır açıklamasında şunları kaydetti:

"Bu siyasete vurulan bir darbedir. CHP'ye yönelik bu karar, siyasete, demokrasiye fitne ve kaos sokmuştur..."

İktidarın siyaseti, kendi istikbali için dizayn etmesi kabul edilemez. Başkanlık Divanımız 22 Mayıs saat 15.00'da olağanüstü toplantıya çağrılmıştır."

