Haberler

CHP Kurultayı'na İptal Kararı... Remzi Çayır: Siyasete Vurulan Bir Darbedir

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, CHP Kurultayı'na ilişkin istinaf kararını 'siyasete vurulan bir darbe' olarak nitelendirdi ve parti başkanlık divanını olağanüstü toplantıya çağırdı.

(ANKARA) - Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, CHP Kurultayı'na ilişkin istinaf kararına tepki göstererek, "Bu siyasete vurulan bir darbedir" dedi. Çayır, parti başkanlık divanının konuya ilişkin olağanüstü toplantıya çağrıldığını açıkladı.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, CHP Kurultayı'na ilişkin istinaf kararı hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Çayır açıklamasında şunları kaydetti:

"Bu siyasete vurulan bir darbedir. CHP'ye yönelik bu karar, siyasete, demokrasiye fitne ve kaos sokmuştur..."

İktidarın siyaseti, kendi istikbali için dizayn etmesi kabul edilemez. Başkanlık Divanımız 22 Mayıs saat 15.00'da olağanüstü toplantıya çağrılmıştır."

Kaynak: ANKA
Mutlak butlan kararının ardından Özgür Özel'den açıklama: Sonuna kadar direneceğiz

Açıkça söyledi! Özgür Özel, mutlak butlanı kabul etmiyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Işıkhan duyurdu: Kurban Bayramı öncesi 5 farklı ödeme aynı anda hesaplarda

Kurban Bayramı öncesi 5 farklı ödeme aynı anda hesaplarda
Letonya'daki 'saatlik koca' sistemi yanlış anlaşıldı! Gerçek bambaşka çıktı

"Saatlik koca" uygulaması ülkeye ilgiyi artırdı, gerçek bambaşka çıktı
Beştepe'den 'mutlak butlan' kararı için ilk yorum: Yanlış hesap bağımsız yargıdan döndü

Beştepe'den 'mutlak butlan' kararı için ilk yorum

Yakalama kararı çıkarılan Serenay Sarıkaya'dan ilk açıklama! 18 ünlü isim gözaltına alındı

Yakalama kararı çıkarılan Serenay Sarıkaya'dan ilk açıklama
Ünlü ekonomistten uyarı: Bayram öncesi gram altında deprem olacak

Rakam bile verdi: Bayram öncesi gram altında deprem olacak
Kemal Kılıçdaroğlu: İktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz

Kılıçdaroğlu, görevi kabul edeceğini duyurdu: İktidara yürüyeceğiz

Arda Turan'a son maçında büyük şok

Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi!