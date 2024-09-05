Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, Orta Vadeli Programı Değerlendirdi

(ANKARA) - Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, "Orta Vadeli Programı" değerlendirirken, "Nasıl borç alabiliriz diye düşünüp istihdamı nasıl artırırız diye düşünmüyorlar" ded

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Sivas Kongresi'nin önemine değindi. "Günümüzde iktisadi olarak dışarıya bağımlı bir ülke olarak Sivas'ta alınan karaların önemini bilmeyiz" diye konuşan Çayır, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıkladığı "2025-2027 dönemi Orta Vadeli Programı" hakkında "Borç alacak yer bulma derdindeler. Nasıl istihdamı ve üretimi arttırırız diye düşünmüyorlar" dedi. Çayır, şöyle konuştu:

"Yaşadığımız zor şartları göz önünde bulundurduğumuzda, iktisadi olarak dışarıya bağımlı bir ülke olarak Sivas'ta alınan kararların ne kadar mühim olduğunu hepimiz bilmeliyiz. Türkiye bölüştürülmüş, vatan parçası kalmamış. Sivas'ta yükselen ses Mustafa Kemal ve arkadaşları 'Hiçbir manda ve himaye kabul edilemez' dediler ve burada ya istiklal ya ölüm denildi, bağımsızlık meşalesi yakıldı. Bugün gizli istila ve borç adı altında bizi himayesi altına almaya çalışan güçler söz konusuyken bir kez daha kafamızı kaldırıp hiçbir güç, para bizi zapturapt altına alamaz. Biz bağımsız Türk milletiyiz kendi geleceğimizi kendimiz belirleyeceğiz.

"AKP'nin Türkiye'yi yönetmesi yıllarımızın çalınması demektir"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı çıkmış Orta Vadeli Politikaları açıklıyor. 'Yeni bir döneme giriyoruz' deniliyor. Enflasyon hedefleri yeniden belirleniyor, çalışanlara yönelik yeni düzenlemeler planlanıyor, nasıl borç bulunacağı düşünülüyor. Nasıl üretim yapalım, istihdamı arttıralım diye düşünmüyorlar. Bu anlayışın Türkiye'yi yönetmesi bizim yıllarımızın çalınması demektir.

Hükümetin öngörüsü enflasyonu Türkiye'de 2025'te yüzde 30'lara inmesi. Şeker fabrikalarını nasıl kapattılar. Orada bir sürü kişi istihdam ediyordu. Kanada'dan aldığımız şeker, Konya'nın şekerinden daha uygunmuş, fabrikayı kapatalım, Kanada'dan ithal edelim dediler. Bu kafayla gittiler ve Türk tarımını bitirdiler. Yurt dışıyla rekabet etme gücüne sahip değiliz. Onlar kazanıyor, biz kazanamıyoruz. Herkes masa başı çalışıyor, üreticiyle kimse ilgilenmiyor.

Ülke yönetilemiyor, 22 yıllık iktidar milleti bir bataklığa mahkum etmiş durumda. İktidarı nasıl elimde tutabilirim diye düşünüyor. Yeni anayasa çalışması da bu çerçevededir. Sayın Cumhurbaşkanı, yeni anayasadan bahsederken daha özgürlükçü, Türk milletinin geleceğini daha insanca yaşayabileceği bir ortam sağlamaktan bahsetmiyor."

Remzi Çayır, 16 Ekim Çarşamba günü Kahramanmaraş Adliyesi'nde görülecek olan Muhsin Yazıcıoğlu davası hakkında, "Görülen dava esasına ilişkin değildir. Birileri davanın unutulmasını istiyor. Bütün siyasi partileri faili meçhul cinayetlere sembolik olarak Muhsin Yazıcıoğlu davasını takip etmeleri için davet ettim" diye konuştu.