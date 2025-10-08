Haberler

Milli Yetkinlik Hamlesi ELMAS Programı Çalıştayı İzmir'de Gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenen çalıştayda, savunma sanayisinin insan kaynağı ihtiyacı, eğitim müfredatlarının uyumu ve istihdam olanakları konuşuldu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığınca (SSB) yürütülen ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) iş birliğiyle hayata geçirilen "Milli Yetkinlik Hamlesi ELMAS Programı" Çalıştayı İzmir'de gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Aliağa Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda savunma sanayisinin insan kaynağı ihtiyacı, eğitim müfredatlarının sektörel beklentilerle uyumu ve öğrencilerin istihdam olanakları ele alındı.

ELMAS Programı kapsamında mesleki eğitimde altyapının güçlendirilmesi, müfredatın savunma sanayine göre güncellenmesi ve öğrencilere staj ile istihdam imkanı sağlanmasının hedeflendiği ifade edildi.

Çalıştaya SSB, MEB, yerel yönetimler, sanayi kuruluşları, üniversiteler ve eğitim paydaşlarından temsilciler katıldı.

Kaynak: AA / Melike Balkaya - Güncel
